أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.





وشهدت أسعار الذهب انخفاض كبير علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 783 جنيهًا للجرام مقابل 779 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "21" 685 جنيهًا للجرام مقابل 682 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "18" 587 جنيهًا للجرام مقابل 585 جنيهًا للجرام أمس، بينما سجل الجنيه الذهب 5584 جنيهًا للجرام مقابل 5456 جنيهًا أمس.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي عن الأمس 3 قروش مسجلًا 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.54 للبيع، و17.43 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 19.38 للبيع، 19.26 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.64 للبيع، و14.54 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.63 للبيع، و16.52 للشراء.





هذا وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذى تسبب في صعود الذهب عالميًا.





قال واصف، إن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس في البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن وضع سوق الذهب لدينا انخفاض ملحوظ في المبيعات على مدار شهري يناير وفبراير 2020، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي للذهب بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم سواء بأحداث التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك فيروس كورونا سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار





وأشار إيهاب واصف، إلى أن أدنى نقطة لسعر أوقية الذهب في البورصة العالمية كانت 1643.60 دولارا، وأعلى نقطة كانت 1690 وهذا في نطاق 47 دولار للأوقية، وهو نطاق سعرى مرتفع نسبيا خاصة بعد أن كسرت الأوقية حاجز الـ 1600 دولار.





وتابع واصف، أن أي تحرك في سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر، في حدود الـ 43 قرش للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.



