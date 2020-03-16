مجلس الوزراء: لدينا سلع مخزونها يكفي 29 شهرا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بكل مؤسساتها حريصة على منع الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التقليل من التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين.





وطمأن "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، المواطنين بشأن توافر السلع حتى لا يتكالبوا على عملية الشراء، موضحا أن هناك بعض السلع يكفي مخزونها الاستراتيجي إلى 29 شهر، فلا داعي للقلق.





وأضاف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص سيمنع تداول السلع أو يحتكرها أو تلاعب بقوت المواطنين، نافيا ما تردد بشأن فرض حظر تجول يوم الثلاث، مؤكدا أنها شائعة خبيثة.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



