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تموين البحر الأحمر تطالب المواطنين بعدم التزاحم على تخزين السلع

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، عن توافر جميع السلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة بوفرة كبير ولا داعٍ للقلق.

ومن جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن جميع البضائع والسلع متوافرة بأسواق مدن البحر الأحمر، قائلًا نَملك مخزونا استراتيجيا يكفينا سنة، ولا توجد زيادة في أسعار السلع، مشيرًا إلى عقد غرفة عمليات لمتابعة وضبط الأسواق فى مختلف مدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة تموين البحر الأحمر، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إدارات التموين بمدن المحافظة لم تتلق أي شكاوى بخصوص نقص في السلع أو زيادة في الأسعار، لافتًا إلى تكثيف الحملات المرورية على الأسواق للسيطرة على الأسعار.

وأضاف أن جميع المخابز ومحطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها بمدن المحافظة، لافتا إلى أن مفتشى التموين في متابعة مستمرة بأسواق مدن المحافظة، موضحًا أن هناك أرصده كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية في جميع محطات الوقود.

وتابع وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ضبط الأسواق كما تم تشكيل فرق من مفتشى التموين للمتابعة اللحظية على جميع الأسواق، مؤكدًا فى حالة ثبوت ارتفاع الأسعار أو عمليات احتكار سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم، قائلًا لن نسمح بتلاعب أو المساس بقوت الشعب.

وناشد المواطنين بعدم التزاحم على تخزين السلع وهناك مخزون استراتيجي كافى وجميع السلع الغذائية متوفرة وفى حالة خضوع أى مواطن لعمليات استغلال التوجه على الفور إلى أقرب إدارة تموين بالمدن أو مديرية التموين بمدينة الغردقة.

وفى سياق آخر قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن جميع اللحوم والدواجن والأسماك متوافرة في جميع الأسواق ولا يوجد ما يدعى للتخزين.

وأضاف مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن جميع مجازر المحافظة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها دون توقف، موضحًا أن هنآك متابعات مستمرة على مدار الساعة لجميع الأسواق منعا للاستغلال والتلاعب بقود المواطنين.

وأوضح"سلمى"، أن هناك حملات رقابية مشدده ومستمرة لمتابعة الأسواق ومحلات بيع اللحوم، حفاظًا على قود الشعب.

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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا تموين البحر الاحمر بيع اللحوم الشعب المصري

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