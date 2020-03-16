أمينة تنتهي من تسجيل أغنية "ادعيلي يا اما"

انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "ادعيلى يا اما"،وهي من كلمات مصطفى حسن،وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الأم يوم الـ 21 من شهر مارس الجاري.





وفي سياق آخر،طرحت أمينة آخرألبوماتها الغنائية"اللي راحوا" العام الماضي، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب، واحتوى الألبوم على 10 أغنيات هم "سيدي"، "السهرة ولعانة"،"في شرع مين"،"عاش يا وحش"، "صاحبتي"،"اللي راحوا"، "على جمر الهوا"،"ارجع لبيتك"، "اه بحبه".



وتعاونت أمينة خلال ألبومها الأخير مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد مرزوق، محمد رحيم، مينو، ملاك عادل، مدين،أحمد عادل، هاني فاروق، أشرف البرنس، محمد يحيى، جيزو، وليد رياض، منعم، أشرف البرنس، زيزو فاروق، مصطفى حسن، أسامة عبد الهادي.



والجدير بالذكر أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع"، وهي من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت.