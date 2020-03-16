مسؤول: بريطانيا ستعلن عن مزيد من الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا

ستصدر السلطات في بريطانيا المزيد من الإعلانات، اليوم الإثنين، حول الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا، حسبما كشف دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، لوكالة "رويترز".