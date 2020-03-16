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مسؤول: بريطانيا ستعلن عن مزيد من الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ستصدر السلطات في بريطانيا المزيد من الإعلانات، اليوم الإثنين، حول الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا، حسبما كشف دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، لوكالة "رويترز".

وقال دومينيك كامينجز عندما سُئل عن رد المملكة المتحدة على تفشي المرض: "ستعلن الحكومة اليوم المزيد من الإعلانات". وعندما سُئل لماذا لم تنفذ حكومة المملكة المتحدة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات الأوروبية الأخرى، رفض التعليق.

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