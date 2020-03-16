طريقة تحضير سبانخ بالحمص واللحمة المفرومة

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- السبانخ : 6 اكواب (مفروم خشن)

- حمص : كوب (مسلوق)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

1. ضعي اللحم المفروم في قدر واسع على نار متوسطة.





2. قلبي اللحم حتى يصبح بني اللون وينشف ماؤه.





3. أضيفي البصل والزيت وقلبي حتى يتقلى اللحم وينضج.





4. أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.





5. أضيفي السبانخ والماء والحمص واتركي المزيج حتى يغلي.





6. خففي النار واتركي القدر لمدة 20 - 30 دقيقة دون غطاء على النار حتى ينضج السبانخ وتقل كمية الماء.





7. اسكبي السبانخ في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز.