عميد معهد القلب السابق يطالب بحظر المقاهي بعد الثامنة مساء

ناشد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، بحظر تشغيل المقاهي بعد الساعة الثامنة مساءً ومنع الشيشة، قائلًا: "هنوفر طاقة ونقلل الزحام والاحتكاك"، مشددًا على أن الشيشة مصدر كبير لنقل العدوى بفيروس كورونا حتى حال استخدام الشيشة الخاصة بكل شخص، فمن يقوم بتجهيزها يستخدم يده، وهناك من يكح ويعطس بالمقاهي، والأماكن خانقة ومغلقة.





وأوضح "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الوقاية تغني عن العلاج، وقرار تعليق الدراسة بالمدراس والجامعات، قرار جيد جدًا، ولكن لابد النظر لتنظيم الأسواق الشعبية التي بها زحام كبير، وتنظيم الموظفين لعمل ورديات أو يوم ويوم لكل موظف لتقليل الزحام بالمترو ووسائل النقل، مع إلغاء بصمة الحضور، واستبدالها ببصمة العين أو بصمة الوجه، معقبًا: "مينفعش نلغي البصمة وجميع الموظفين يمضوا بقلم واحد مربوط في الدفتر".





وتابع عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، أن الفرق بين الكورونا والانفلونزا العادية أن الانفلونزا تكون حادة احتقان في الزور مع ارتفاع في درجات الحرارة من أول يوم، بينما الكورونا تبدأ تدريجيًا بتكسير العظام وتشريخ في الزور، وكحة ناشفة بدون بلغم، والعلامة الفارقة في الإصابة بكورونا هو ضيق التنفس، مع ارتفاع درجات الحرارة، مناشدًا من يشعر بذلك أن يتوجه لعمل تحليل الكورونا بالمستشفى.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



