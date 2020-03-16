Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. لأول مرة صندوق حماية المخاطر يبدأ إجراءات شراء أسهم بالبورصة

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:47 ص
Advertisements
محمد عمران رئيس الرقابة المالية
محمد عمران رئيس الرقابة المالية
نيفين سمير
Advertisements

تواردت أنباء حول اتخاذ المسئولين بصندوق حماية المخاطر التابع لهيئة الرقابة المالية  اجراءات البدء في شراء الأسهم المتداولة لمختلف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لتحقيق اقصى استفادة من تذبذب قيمة الاسهم بالبورصة.

يأتي ذلك وسط الهبوط الحاد الذي تعرضت له مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية التعاملات ، حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 8.2 % ليصل إلى مستوى 9316.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.7% ليصل مستوى 956.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.02% ليصل إلى مستوى 1034.5 نقطة.


وإضطرت البورصة المصرية الي إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد تعرض مؤشر "egx100"، لتراجع فاق نسبة الـ  5%.

وتراجعت أسعار الأسهم بالبورصة المصرية  بشكل كبير حيث وصلت الي قيم متدنية  جداً ، ويعتبر هذا الوقت هو المناسب  جداً  للإستثمار وشراء الأسهم و تحقيق الربح الذي ربما يصل الي الملايين بعد إنتهاء من هذه الأزمة 

وقال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال ل " الفجر " ، أنه علي المتداوين بالبورصة فى حالة انهيار اسعار الاسهم ضرورة إتباع سياسة الاحتفاظ  بالأسهم وعدم فتح مراكز شرائية جديدة  وعدم البيع الأن لحين استقرار الاسواق خاصة ، حيث أن كافة الاسواق المالية تشهد تراجعات كثيفة ولابد من عدم التسرع والإنتظار حتي تتضح الأمور فيما يخص فيروس كورونا وتراجع معدلات النمو العالمية .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 5 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ حوالي 3 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 4 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

اليوم.. طرح أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 14 ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. والسوقي يخسر 300 مليون جنيه

إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس

مبيعات "الأجانب" تهبط بالبورصة 0.6% في منتصف التعاملات

المؤشر الرئيسي يقفز 1.12% خلال منتصف تعاملات الأربعاء

مشتريات المصريين تدعم مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.71% في منتصف التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

10:10 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status