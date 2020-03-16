عاجل.. لأول مرة صندوق حماية المخاطر يبدأ إجراءات شراء أسهم بالبورصة





تواردت أنباء حول اتخاذ المسئولين بصندوق حماية المخاطر التابع لهيئة الرقابة المالية اجراءات البدء في شراء الأسهم المتداولة لمختلف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لتحقيق اقصى استفادة من تذبذب قيمة الاسهم بالبورصة.





يأتي ذلك وسط الهبوط الحاد الذي تعرضت له مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية التعاملات ، حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 8.2 % ليصل إلى مستوى 9316.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.7% ليصل مستوى 956.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.02% ليصل إلى مستوى 1034.5 نقطة.









وإضطرت البورصة المصرية الي إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد تعرض مؤشر "egx100"، لتراجع فاق نسبة الـ 5%.



وتراجعت أسعار الأسهم بالبورصة المصرية بشكل كبير حيث وصلت الي قيم متدنية جداً ، ويعتبر هذا الوقت هو المناسب جداً للإستثمار وشراء الأسهم و تحقيق الربح الذي ربما يصل الي الملايين بعد إنتهاء من هذه الأزمة





وقال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال ل " الفجر " ، أنه علي المتداوين بالبورصة فى حالة انهيار اسعار الاسهم ضرورة إتباع سياسة الاحتفاظ بالأسهم وعدم فتح مراكز شرائية جديدة وعدم البيع الأن لحين استقرار الاسواق خاصة ، حيث أن كافة الاسواق المالية تشهد تراجعات كثيفة ولابد من عدم التسرع والإنتظار حتي تتضح الأمور فيما يخص فيروس كورونا وتراجع معدلات النمو العالمية .







