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إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:57 ص
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أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، تواصل تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم من خلالها إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المحافظ: أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.
تحرير58 مخالفة تموينية
على جانب آخر، قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا: إن مديرية التموين، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة تموينية، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير58 مخالفة تموينية، منها 25 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا للتوقف عن التشغيل، ومحضرا لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر عدم وجود ميزان حساس، ومحضر عدم الاحتفاظ بالسجلات، ومحضرا لاختراق ماكينة مخبز، بالإضافة إلى 20 مخالفة تموينية أخرى متنوعة.
وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
تطوير ميدان الشهيد محمد جمال
بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، في أعمال تطوير ميدان الشهيد محمد جمال (الرحمة سابقًا) بشارع العاشر من رمضان من الجهة القبلية، بالتنسيق مع عدد من أهالي المركز بالجهود الذاتية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بأعمال تطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المركز وجعله واجهة مشرفة أمام زائريه.
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