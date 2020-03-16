إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، تواصل تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم من خلالها إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ: أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.

تحرير58 مخالفة تموينية على جانب آخر، قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا: إن مديرية التموين، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

