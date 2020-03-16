Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:57 ص
Advertisements
أحمد الخميسي
Advertisements
قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، تواصل تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم من خلالها إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ: أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.

تحرير58 مخالفة تموينية 
على جانب آخر، قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا: إن مديرية التموين، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة تموينية، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير58 مخالفة تموينية، منها 25 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا للتوقف عن التشغيل، ومحضرا لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر عدم وجود ميزان حساس، ومحضر عدم الاحتفاظ بالسجلات، ومحضرا لاختراق ماكينة مخبز، بالإضافة إلى 20 مخالفة تموينية أخرى متنوعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

تطوير ميدان الشهيد محمد جمال 
بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، في أعمال تطوير ميدان الشهيد محمد جمال (الرحمة سابقًا) بشارع العاشر من رمضان من الجهة القبلية، بالتنسيق مع عدد من أهالي المركز بالجهود الذاتية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بأعمال تطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المركز وجعله واجهة مشرفة أمام زائريه.

إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
إغلاق 64 مركزا للدروس الخصوصية في المنيا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدان الشهيد محمد جمال محافظ المنيا غلق مراكز تعليمية تعليق الدراسة في الجامعات المنيا الفجر

أخبار تهمك

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ حوالي 3 ساعات

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ ساعتين و 16 دقيقة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

منذ ساعة و 14 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 22 ساعة

اليوم.. طرح أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تحرير 74 محضرا تموينيا مخالف بالمنيا

"تموين مغاغة" يحرر 20 محضر مخالفة خلال حملات تموينية

تحرير49 محضرا تموينيا مخالفا بالمنيا

تحرير 37 محضرًا تموينيًا مخالفاً بالمنيا

تحرير58 محضرا تموينيا مخالفا بالمنيا

تحرير 40 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

10:10 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status