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بان كيك بالشيكولاتة.. طريقة التحضير

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
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المقادير
- البيض : 2 حبة
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- دقيق : كوب
- لبن : كوب
- الزيت : ملعقة كبيرة
- سكر : ملعقة كبيرة
- الكاكاو : ملعقتان صغيرتان
- البوظة بنكهة الفانيليا : كوبان
- صلصة الشوكولاته الجاهزة : كوب
طريقة التحضير
1. يخلط الدقيق مع البيض والسكر والبيكنج بودر والزيت في الخلاط الكهربائي.

2. يقلب الكاكاو في اللبن ويضاف للخليط السابق.

3. توضع كمية قليلة في مقلاة بها قليل من الزيت على النار وتقلب على الوجهين.

4. تترك لتبرد وبعدها يتم وضع الآيس كريم وفوقه صلصة الشوكولاتة. 
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