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تأجيل طعن المحكوم عليهم في فض اعتصام النهضة لـ 5 أبريل

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:56 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت محكمة النقض دائرة الاثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام النهضة"، لجلسة 5 أبريل المقبل للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، وعضوية المستشارين محمد محمد عمار والسعيد محمود، وبحضور إيهاب العوضي وجاسر عبد العزيز وكيل النيابة، وأما سر محمد السعيد وسيد حجاج، بمعاقبة متهم بالمؤبد ومعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة والحبس سنة لمتهمين والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبرأت عشرة آخرين في القضية.

وألزمت المحكمة المحكوم عليم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

وتضمنت الأسماء معاقبة سيد سليمان أحمد محمود بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام محمد حبيب وحسين أحمد حسين وعمرو شحاتة عبد القادر ومحمد صالح محمد ومحمد عبد العزيز هيكل وأحمد البدري سليمان وأحمد عبد القادر خلف الله وجمال عبد الخالق مرسي ونادي عيد عبد السلام وفاروق خلف حامد وكامل محمد عويس وأحمد ربيع مرسي ومحمد سيد القاضي وإبراهيم سعد مبروك ومحمود توفيق أحمد وحسن إبراهيم العجوز وأحمد يوسف قرني وخالد محمد السعيد وعبد الرحمن رجب وياسر عفيفي.

بالإضافة إلى فايز فتحي عويس وجاد الرب علي جاد الرب ومحمد حنفي محمود وجمال أحمد صاوي ومحجوب هلال عبد الشكور ومصطفى عثمان قطب ومصطفى السيد كيلاني والسيد فرج محمد وأشرف محمد عبد الغني وأحمد محمد المغربي وعادل فراج عبد الصبور ومحمود إسماعيل سلامة وخضير شعبان فضل ومحمود سري سليم وعويس فتحي عويس وعبد الناصر فوزي طه ومحمد يوسف أحمد وكريم نجيب سعيد ومصطفى جبيلي سعد شافعي وسعيد هشام أحمد وصلاح بهجت مغربي وعلي حسين رواش وأحمد حسني فرج محمد جابر شعيشع ومحمد رمضان هاشم وعمرو حسن جاد ومحمد سامي إبراهيم ومحمد علي أحمد ومحيى طايع ومحمود جمال عوض الله وكريم إبراهيم عبد الجليل، بالسجن المشدد 15 عام.

وشمل الحُكم معاقبة كل من أحمد كمال إبراهيم بالسجن ثلاثة سنوات، ومعاقبة عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي بالحبس سنة واحدة، وإلزام المتهمين جميعًا بدفع قيمة التلفيات، وشملت الغرامات 37 ألف و85 جنيه قيمة تلفيات حديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألفًا و375 جنيه قيمة تلفيات حديقة الأورمان، و25 مليونًا و788 ألفًا و721 لكلية الهندسة، وعشرة مليون و703 ألفًا و71 جنيه، لمحافظة الجيزة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من عبد الرحمن محمد عبد الحكيم وناجح فولي هاشم وحسن محمد لمعي وعلي أحمد أبو العرب وأسامة أشرف صلاح ومحمد عبد الرحمن عبد المنعم ونزيه رمضان علي وأحمد محمود بيومي ومحمد صابر سلامة ومحمد محمود حميدة.


تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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الكلمات المفتاحية

نيابة النقض محكمة النقض دائرة الاثنين فض اعتصام النهضة

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