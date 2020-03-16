وزير التموين: العاصفة الترابية سبب تزاحم المواطنين على شراء السلع

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية في مصر يكفي 4 شهور، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المواطنين ثقة في توفر السلع، فلا يوجد عجز في السلع.





وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن مخزون القمح يكفي 3 شهور، فضلا على أن الموسم الجديد سيبدأ الشهر القادم، ومخزون السكر يكفي لنحو 4،7 شهر، كما أن إنتاج بنجر السكر الجديد بدأ منذ شهر يناير الماضي.





وأضاف وزير التموين، أن هناك تعاقدات على الأرز تكفي حتى ما بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن شبكات التوزيع ومصانع الإنتاج تعمل بنفس الطاقة، متوقعا أن التزاحم على المحلات التجارية لشراء السلع قد يكون أن سببه العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد، فلم يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



