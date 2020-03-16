احتفالا بعيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة حنان شوقي

يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد "سيدة أمين أحمد" المعروفة بالوسط الفني بـ"حنان شوقي" شاركت مع أبلة فضيلة في بعض الأعمال، بدأت في أولى أعمالها الفنية في فيلم 'الجمالية' ثم قدمت العديد من الاعمال واستطاعت كسب قلوب الملايين.



ويعرض إليكم "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.



1-ولدت في 16 مارس عام 1967م.



2-تبلغ مع العمر الثانية والخمسون من عمره.



3-قدمت العديد من المسلسلات منها الحنين الى الماضي، عدل الايام، أبناء تحت الشمس، قلب الأسد، البخيل وأنا، شارع المواردي، يوم عسل يوم، دقات الساعة.



4-شاركت في عدة أفلام منها سفاح في مدرسة المراهقات، البيضة والحجر، الحب في طابا، لن أعيش في حلمك، ثلاثة في واحد، الوحوش الصغيرة، المطلقات والذئاب، زمن الجدعان.



5-عملت في بعضا من الأعمال المسرحية منها نشنت يا ناصح، فارس وبني خبيان، اللي عايزني يجيني، رحلة لذيذة، مقالب حيران، العسكري الأخضر، دستور يا أسيادنا.



6-قدمت بعض الأعمال الأخرى منها فوازير "عجايب صندوق الدنيا"، وبرنامج "مساء الفن"، والمسلسل الإذاعي "عيلة البرنس".