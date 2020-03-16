تجنبا لانتشار فيروس كورونا.. نبيلة عبيد تطلق هاشتاج "خليك بالبيت"

أطلقت الفنانة نبيلة عبيد هشتاج جديد بعنوان "خليك بالبيت" للوقاية من فيروس كورونا المنتشر، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نبيلة، على الصورة قائلة:"خليك بالبيت".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يحفظك من كل شر" وأضاف آخر"انت تأمر يا جميل".



و جدير بالذكر أن عبيد، تواصل تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "نساء من دهب"، الذي تشارك به خلال رمضان 2020، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هالة فاخر وسميحه ايوب ونادية الجندي، والمسلسل من إخراج وائل إحسان.



يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد، مسلسل "كيد النسا"، الذي شاركت به رمضان 2012، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة فيفي عبده وأحمد بدير ودينا فؤاد وأيتن عامر.