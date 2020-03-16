الأسهم اليابانية تهبط لأقل مستوى فى 3 سنوات

نزلت الأسهم اليابانية لأقل مستوى فى ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الاثنين مع فشل تعهد اليابان بدعم الشراء فى صناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة لمثلى المستويات الحالية فى تهدئة قلق المستثمرين.





وجاء تحرك البنك المركزى الذى جرى إعلانه فى بيان بعد اجتماع عاجل فى حين تعزز البنوك المركزية العالمية جهودها لمكافحة الأثر الاقتصادى المتنامى من وباء فيروس كورونا.





وخسر المؤشر نيكى 2.5% بعد تعاملات متقلبة ليغلق على 17002.04 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016.





وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2% إلى 1236.34 نقطة وهو اقل مستوى منذ يوليو 2016.





ونزلت 80% من مؤشرات القطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو وعددها 33 وكانت القطاعات الأكثر تضررا تلك الخاصة بمنتجات المطاط ومعدات النقل والآلات الكهربائية.





وتضررت أسهم شركات صناعة السيارات بشدة ونزل سهم تويوتا موتور2.4% ونيسان موتور 3.5% وهوندا موتور 3.4%.



