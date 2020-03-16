Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء: إيطاليا على استعداد لمزيد من الإجراءات لمكافحة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة للتدخل مرة أخرى، إذا لزم الأمر، حيث أن الإجراءات المعتمدة حتى الآن ليست كافية لدعم الشركات والأسر التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وقال جوزيبي كونتي، في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "إن الإجراءات المعتمدة ليست كافية. سيكون الضرر من الفيروس التاجي خطيرًا وواسع الانتشار. ستكون هناك حاجة إلى خطة إعادة إعمار حقيقية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "بعد فيروس كورونا لا يوجد شيء كما كان من قبل، سيتعين علينا أن نجلس ونعيد كتابة قواعد التجارة والسوق الحرة."

وأردف رئيس الوزراء: "نحن نستجيب بقواعد تسمح لاقتصادنا بمواجهة تكاليف الطوارئ. نحن مستعدون، إذا لزم الأمر، للتدخل مرة أخرى لإعادة إطلاق البلاد".

وأشار "كونتي"، إلى أنه لا حاجة لمزيد من الحظر، لكن من المهم احترام الأحكام الحالية "بدقة".

كما قال "كونتي": "يخبرنا العلماء أن الوباء لم يصل إلى ذروته، وستكون هذه الأسابيع هي الأكثر خطورة وأن أقصى قدر من الاحتياج مطلوب"، موضحًا، أن نتائج الإغلاق ستظهر في غضون أسابيع قليلة".

إيطاليا هي ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم بعد الصين، حيث ظهر المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي، ولم يبد تفشي المرض أي علامات على التباطؤ، حيث بلغ عدد الحالات 244747 حالة وفاة و 1809 حالات وفاة حتى الأحد.

وقالت الحكومة، إن الدعم الاقتصادي المخطط سيبلغ حوالي 25 مليار يورو (27.94 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يوافق اجتماع للحكومة، اليوم الاثنين، على إجراءات جديدة لدعم الشركات والأسر.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة قيودًا على مستوى الدولة للحد من انتشار الفيروس وإغلاق المدارس والمحلات التجارية والفعاليات الرياضية وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم، باستثناء السفر الضروري.

تعمل الحكومة على وجه السرعة للحصول على المعدات الطبية مع تزايد الشكوك حول قدرة النظام الصحي المتوتر على مواجهة الارتفاع المستمر في الحالات الجديدة، خاصة في منطقة لومباردي الشمالية، حيث ظهر الفيروس قبل شهر تقريبًا.

Advertisements

أخبار تهمك

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

تقلبات جوية تشهدها البلاد مساء اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعتين

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 4 ساعات

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ أقل من ساعتين

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 3 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 22 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 14 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يوجه رسالة هامة للجماهير بسبب فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status