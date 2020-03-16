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الإسماعيلي يعود إلى القاهرة ويخضع لفحوصات كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي صباح اليوم، عقب عودتها من المغرب لتأجيل مباراة الفريق ضد الرجاء البيضاوي المغربي بالبطولة العربية.

وكان الاتحاد العربي، أعلن عن تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفور وصول البعثة، خضعت للكشف الطبي في مطار القاهرة، للتأكد من سلامتهم خاصةً بعد تزايد مرضى فيروس كورونا، في البلدان العربية.

وكان من المقرر أن يلتقي الدراويش الرجاء المغربي، في إياب دور النصف نهائي في كأس الملك محمد السادس أبطال العرب، إلا أنه تأجيل المباراة جاء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث فاز الإسماعيلي ذهابًا بهدف دون رد.
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