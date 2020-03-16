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نجم تشيلسي ينفي إصابته بكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:28 ص
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تشيلسي
تشيلسي
عبدالقادر عرابي
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نفى النجم الإنجليزي الدولي الشاب "ماسون مونت" تعرضه لعزل إجباري نظراً لإصابته بفيروس كورونا.


ونقلت عدة تقارير إنجليزية دخول اللاعب في الحجر الصحي بعد اشتباه إصابته بالفيروس الذي يجتاح أوروبا حالياً.


إلا أنه، وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن مونت نفى جملة وتفصيلاً إصابته بالمرض أو مجرد إشتباه إصابته بكورونا.


وكان نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق.


وفي أعقاب ذلك، قرر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباريات البطولة رسمياً حتى 4 أبريل المقبل.

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