"كورونا" يتسبب في إعلان حالة طورائ بليبيا

بتوجيه من المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، رفعت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد.

وطالبت حفتر، المواطنين بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان حفتر أصدر تعليمات مشددة، بتجهيز مستشفى للطوارئ في منطقة الهواري، وآخر داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، وأن يكون كليهما علي نفقة القوات المسلحة الليبية.

ويمشل الإجراء، تجهيز المستشفيين بالأطقم الطبية المُختصة وتدريبها، والإشراف الكامل عليهما وتشغيلهما لمواجهة وباء كورونا.