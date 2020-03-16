وصفات سحرية لتطهير المنزل بأقل تكلفة

تُستخدام المطهرات المنزلية للتخلص من البكتيريا والحفاظ على صحة العائلة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا هناك مجموعة من الوصفات السحرية لتطهير المنزل بكل سهولة؛ وفقا لما قدمه موقع "realsimple 5":





1- يمكنك لست البيت استخدام الليمون، حيث يحتوي على حمض ستريك وهو له قدرة على إزالة البكتيريا حتى أنه يدخل كمركب داخل المنظفات المنزلية، كما أن له رائحة طيبة ومنعشة، ويمكن أن يستخدم على بعض الأسطح مباشرةً أو يمكن تخفيفه بالماء.





2- الخل هو منظف ومطهر في نفس الوقت، ويمكن أن يستخدم في المطبخ والحمام وبقية أركان المنزل، أما عن قدرته على قتل البكتيريا فيقول الموقع أنه أقوى من الليمون، ويستخدم عن طريقة تخفيفه بالماء.





3- هيدروجين بروكسيد، هو من المواد التي كانت تستخدم قديما، في العشرينيات، لأنه مادة قاتلة للبكتيريا، كما أن يمكن استخدمها لاستعادة نظافة الملابس البيضاء.





4- عادة ما تستخدم الزيوت العطرية لتحسين رائحة المنزل ولكن ما تناوله الموقع أن هناك أنواع من الزيوت الطبيعية العطرية يتحتوي على مضادات بكتيريا كما أنها تزيل العفن فضلاً عن دورها في طرد الحشرات، مثل زيت الليمون، النعناع، البرتقال.





5- يعد البخار الصادر من غلي الماء طريقة اقتصادية وفعالة لإزالة الاتساخ والتعقيم في نفس الوقت.