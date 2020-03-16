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ميسي يوجه رسالة هامة للجماهير بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:22 ص
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ميسي
ميسي
وكالات
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وجه النجم الأرجنتيني​ ​ليونيل ميسي​ قائد فريق برشلونة رسالة إلى جميع الجماهير حول العالم للبقاء في منازلهم من أجل الحماية من فيروس كورونا.

وجاءت تلك الرسالة من ميسي بعد ان أصبح عدد القتلى فوق 5000 في العالم وانتشار الفيرس في أغلب دول العالم. 

وكتب ميسي على حسابه الرسمي على إنستجرام: "الصحة هي دائمًا الأهم هذه اوقات إستثنائية وعلينا اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية، فقط في هذه الحالة يمكننا مكافحة الفيروس بقوة، الآن هو وقت ان نكون مسؤولين وان نبقى في المنازل هذا هو وقت ايضَا مناسب للإمضاء مع عائلته".

يذكر أن أصدر الإتحاد الإسباني ونادي برشلونة تعليق النشاطات الرياضية بسبب فيرس كورونا حتى شهر أبريل المقبل حفاظاً على الجماهير واللاعبين.
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