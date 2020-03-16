مالك هوفنهايم الألماني ينقذ البشرية من فيروس كورونا

لا يزال العالم يتابع بشغف، آخر المستجدات التي تخص موقف فيروس كورونا، المنتشر في العالم بصورة كبيرة الآن.









وتمكن كورونا من إصابة كرة القدم بشلل تام، بعد أن تم تعليق معظم البطولات المحلية والقارية في العديد من دول العالم.







كما صُنف المرض "جائحة" عالمية، بحسب منظمة الصحة العالمية WHO.









وأشارت تقارير ألمانية، بوجود بارقة أمل من شأنها أن تزيل المخاوف بشأن المرض القاتل.







حيث أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن شركة "كيورفاك" الألمانية اقتربت من تصنيع لقاح مضاد لفيروس "COVID-19" المسبب لكورونا.









وأضافت الصحيفة، أن الشركة التي تقع في مدينة توبينجين الألمانية بدأت بحثها حول تخليق مصل للعلاج من كورونا، وأنها تقترب بشدة من الإنتهاء منه.









وتعد شركة كيورفاك مملوكة للألماني ديميتار هوب، رئيس نادي هوفنهايم، والذي ينشط في الدوري الألماني "البوندزليجا".