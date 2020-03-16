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أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16-3-2020 في السوق المحلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
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حافظت أسعار الحديد والأسمنت على استقرارها في الأسواق المحلية، اليوم السبت 16 مارس 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية، وجاءت الاسعار كما يلي:


سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.


وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.


وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.


وسجل سعر الأسمنت المسلح 805 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 798 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 800 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 778 جنيهًا للطن.


كما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.
وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 713 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 718 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 733 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 715 جنيهًا للطن.


وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 828 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 828 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 818 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 828 جنيهًا للطن.


واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.

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