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تعرف على تفاصيل وموعد طرح ألبوم "كبير الفن" لنبيل شعيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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يستعد المطرب نبيل شعيل، لطرح ألبوم جديد بعنوان "كبير الفن"، ومن المقرر طرح الألبوم مساء يوم الأحد المقبل، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ألبوم "كبير الفن"، يتضمن خمس أغنيات مختلفه منها أغنية "حوبة" و"كبير الفن" و"جازلي" و"ندمان"، ويتعاون من خلال هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فمن ضمنهم خالد الغامدي، وجاسم محمد، وهاني الدوسري، وأحمد الهرمي، وقصي عيسى، وعلي صابر، وفوزا المرزوق.

يذكر أن آخر ألبومات نبيل شعيل، الميني ألبوم الذي طرحه العام الماضي بعنوان "أفارق"، وكان يتضمن ثلاث أغاني بعنوان "عزة النفس" و"نعم ممكن" و"أفارق"، وتعاون من خلال هذه الأغاني مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من ضمنهم أحمد الصانع والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الله بن سعد بن عبد االعزيز، وحقق الميني ألبوم نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".


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