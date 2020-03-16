أستون مارتن تعمل على تطوير محركات هجينة

كانت تستخدم شركة أستون مارتن محركات AMG عالية الأداء منذ سنوات طويلة، والآن تنوعي الشركة البريطانية تغيير ذلك، حيث أعلنت عن تطوير محركاتها الهجينة الخاصة بمحرك V6 ومحرك كهربائي لأجل استبدال محرك V8 المستورد من مرسيدس AMG، وتعد الشركة أن ذلك سيحسن من أداء سياراتها ويرفع قوتها بشكل ملحوظ.



