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عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:12 ص
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الفجر
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أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء، بمعدل 4 درجات، ووجود نشاط للرياح ما يعزز الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.
ونفى في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" الاثنين، تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، مبينا أن هناك تقلبات جوية لكنها لا تزيد على انخفاض درجات الحرارة وأمطار عادية مع نشاط للرياح.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.
وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تصل والرياح خفيفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد، لتقييم الإجراءات الحكومية كافة، فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة الطقس السيء الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
ويهدف الاجتماع إلى التعرف على كل المعوقات التي واجهتها بعض الجهات الحكومية في أثناء الأزمة، وذلك لتجنبها في الفترات المقبلة أو في أي مواقف مشابهة.
وكانت مصر تعرضت لموجه من الطقس السيء وتعرضت بعض المحافظات إلى سيول حيث وصل كمية الأمطار إلى 500 مليون قدم مكعب من المياه.
وناشد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الإرشادات التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وكذلك تقليل الخروج لحمايتهم.
ولفت رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الإجراءات التي اتخذت لإقامة الصلوات في المساجد والتي اتخذها وزير الأوقاف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها الكنائس؛ من أجل منع انتشار هذا المرض.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.
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