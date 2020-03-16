عاجل | انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء، بمعدل 4 درجات، ووجود نشاط للرياح ما يعزز الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.





ونفى في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" الاثنين، تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، مبينا أن هناك تقلبات جوية لكنها لا تزيد على انخفاض درجات الحرارة وأمطار عادية مع نشاط للرياح.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.





وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.



