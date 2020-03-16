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عاجل .. البورصة توقف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشرايجي اكس100 بنسبة 5%
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:05 ص
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
أوقفت إدارة البورصة، التداول لمدة نصف ساعة، حيث تجاوز مؤشر "egx100"، انخفاض بنسبة 5%.
وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليصل الي 538.1 مليار جنيه
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 8.2 % ليصل إلى مستوى 9316.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.7% ليصل مستوى 956.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.02% ليصل إلى مستوى 1034.5 نقطة.
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