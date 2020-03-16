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التضامن: نحن في خدمة سيدات مصر.. و100 مليون لتعويض متضرري الطقس

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:01 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنهم انتهوا بشكل مبدئي من حصر كافة الخسائر التي نتجت عن موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد على مستوى الـ 27 محافظة، وتم عرضها على رئيس الوزراء، وتقرر رصد 100 مليون جنيه لتعويض المتضررين.

وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر إعادة اعمار المساجد المتضررة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وسيبدأ العمل من اليوم، منوها بأن هناك تجيهات بصرف أغذية ووجبات وبطاطين لمساعدة المتضررين.

وأضاف أن وزيرة التضامن لديها حس إنساني كبير جدا، حيث تحرص على التواصل مع المواطنين شخصيا، كاشفا أنها أصرت على حضور عيد ميلاد إحدى محاربات السرطان خلال زيارتها أمس لمؤسسة بهية.

وعن إنقاذ السيدة الكفيفة بالشرقية، أوضح مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك فريق يتوجه لمنزل السيدة لإعادة تأهيله، حث وجهت وزيرة التضامن بصرف مساعدة شهرية لها، وتأسيس منزلها بشكل محترم، مؤكدا أن خدمة كل سيدات مصر جزء من عمل الوزارة.

ولفت إلى أن سيدة الشرقية لم يتم نقلها إلى دار إيواء، حيث أنها تعيش مع أسرتها، ولكن حرصا على راحتها سيتم إعادة تأهيل منزلها.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

الطقس السي التضامن الأرصاد أزمة الطقس

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