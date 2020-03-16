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بلقيس تكشف لـ"الفجر الفني" أكثر مشاهد مؤثرة في كليب"أرجوك"

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أشعلت الفنانة اليمينة بلقيس فتحي، مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، وذلك بعدما طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أرجوك".

وكشفت بلقيس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن أكثر المشاهد التي أثرت فيها أثناء تصوير الكليب قالت:"هناك أكثر من مشهد أثر فيا كثيرًا أثناء تصوير الكليب فالمشهد الاول هو عزاء والدتي بالكليب والمشهد الثاني الذي يعتبر كان لحظة إنهيار حقيقيه بالنسبة لي وأثر كثيرًا على حالتي النفسية هو المشهد الذي توقف فيه نبضات قلب أختي بالكليب ورقضي على الدكتور وانا بصرخ يا دكتور الحق اختي، فحقيقي هذه المشاهد كانت صعبة ومؤثرة جدًا بالنسبة لي.

وأضافت:"إن ما جذبها في هذه لفكرة الكليب انها جديدة في موضوعها ومختلفة وتتضمن قصة انسانية وبعيدة تمامًا عن الجانب العاطفي فهي تبعث رسالة سامية لكافة أفراد المجتمع وتشجعهم على التسامح والحب.

يذكر أن أغنية "أرجوك" ل بلقيس، من كلمات أحمد العلوي، ومن ألحان أحمد الهرمي، ومن توزيع سيروس، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية جدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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