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هل قصد نجوم الفن تجاهل تهنئة ياسمين صبري على الخطوبة؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أشعلت قصة ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بدءًا من قصة سعر خاتم الخطوبة وحتى مدى إنطباق مواصفات فتى أحلامها على أبو هشيمة.

وبالرغم من إعلان أبو هشيمة لارتباطهما واستعدادهما للزواج خلال الفترة الماضية سواء أكان عن طريق صورهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام أم تصريحاته الصحفية، إلا أن نجوم الفن لم يعلقوا على الموضوع أو يقدموا التهاني القلبية لصديقتهم ياسمين صبري.

هذا الأمر لفت انتباه عدد كبير من الجمهور الذي أرجع السبب إلى انشغال الجميع بأزمة انتشار فيروس كورونا في جميع بلدان العالم ولاسيما مصر، بينما رأت فئة أخرى منهم أن ربما يكون التجاهل مقصود ولكن لا أحد يعلم السبب.



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