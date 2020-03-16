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الصحة العمانية تعلق الخدمات العلاجية غير المستعجلة للمواطنين

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:52 ص
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الصحة العمانية
الصحة العمانية
وكالات
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علقت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية غير المستعجلة، التي لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر، مؤقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المرضى والمجتمع، ولمكافحة وباء "كورونا".

 

وقررت الصحة العمانية، تأجيل المواعيد الروتينية في أقسام العيادات الخارجية وأقسام العمليات، وذلك بالتنسيق مع المرضى وبما لا يؤثر على حالتهم الصحية وخطتهم العلاجية.

 

وقد سجلت الصحة العمانية، إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالعدوى في السلطنة إلى 22 حالة.

 

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

 

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