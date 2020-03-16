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تأجيل حفل وائل كفوري وناصيف زيتون بسبب الكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:53 ص
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وائل كفوري
وائل كفوري
هبة أحمد
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أعلن الفنان وائل كفورى، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته يوم 22 مارس في لندن بمشاركة المطرب السورى ناصيف زيتون، إلى موعد آخر،وذلك بسبب منع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


وطرح وائل كفوري مؤخرًا أغنية "استشبهت فيكي"، عبر موقع "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات منير بوعساف وألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.


وفي سياق آخر، سجل الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" جديدة لكنه لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

والجدير بالذكر أن ناصيف زيتون يستعد حاليًا لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية،وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد.
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اليو

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