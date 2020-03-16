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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:46 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرا 17.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4617.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% خاسراً 26.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4876.23 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسراً 0.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4110.53 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.11%، خاسرا 3.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4053.13 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 74.1 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار كويتى عبر 5634 صفقة.
 
وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، ثم قطاع  الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%.
 
وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 17.24%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 16.59%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 10.67%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.67% ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.56%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.17%.
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