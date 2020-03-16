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فورد تغلق أكبر مصانعها خارج الولايات المتحدة لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:41 ص
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فورد تغلق أكبر مصانعها خارج الولايات المتحدة
فورد تغلق أكبر مصانعها خارج الولايات المتحدة
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أعلنت شركة فورد الأمريكية، إحدى أكبر 10 مصنعي السيارات في العالم، أمس الأحد، إنها ستغلق مصنعها إسبانيا في منطقة فالنسيا الشرقية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الاثنين بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة موظفين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها: "لدينا ثلاث حالات إيجابية لـ COVID-19 في مصنع فورد فالنسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفة أنها تتبع البروتوكول عن طريق عزل جميع الموظفين الذين اتصلوا بالعمال المصابين.

ويعتبر هذا المصنع واحد من أكبر مصانع شركة فورد خارج الولايات المتحدة، ويعمل به أكثر من 7000 عامل وينتج أكثر من 400.000 سيارة سنويًا.
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