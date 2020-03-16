فورد تغلق أكبر مصانعها خارج الولايات المتحدة لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت شركة فورد الأمريكية، إحدى أكبر 10 مصنعي السيارات في العالم، أمس الأحد، إنها ستغلق مصنعها إسبانيا في منطقة فالنسيا الشرقية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الاثنين بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة موظفين بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الشركة في بيان لها: "لدينا ثلاث حالات إيجابية لـ COVID-19 في مصنع فورد فالنسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفة أنها تتبع البروتوكول عن طريق عزل جميع الموظفين الذين اتصلوا بالعمال المصابين.



