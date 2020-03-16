مؤشر سوق دبي المالي يهبط 2.6% مع بداية تعاملات اليوم





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.63% خاسرا 51.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1911.46 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم علي عدد 75.6 مليون سهم محققة ما قيمته 93.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1297 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.62%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.28%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.25%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 8.69%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.69%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.4 مليون ورقة بقيمة 14.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.02%.