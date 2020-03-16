هيثم نبيل يستعد لتسجيل أغنية "ابن إمبارح"

يستعد المطرب هيثم نبيل لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "ابن امبارح"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان هيثم نبيل، وهندسة صوت مصطفي رؤوف،ولكنه لم يستقر على موزع الأغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.



كما انتهى هيثم نبيل مؤخرًا من تسجيل ثلاث أغنيات، الأولى تحمل اسم " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، والثانية " زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.



والثالثة تحمل اسم " عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان، ومن المقرر أن يتم طرحهم خلال ألبومه المقبل.



وفي سياق آخر، يقوم هيثم نبيل حاليًا بعمل ألحان مسلسل "البرنس" ويتولى توزيع الموسيقى لهذه الأغاني عادل حقي.



ويشارك في المسلسل مجموعة مميزة من النجوم منهم محمد رمضان،أحمد زاهر، نور، عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،روجينا، سلوى عثمان،نجلاء بدر،محمد علاء، إدوارد،ريم سامي،أحمد داش، أحلام الجرتيلي.



والجدير بالذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، واحتوى الألبوم على 15 أغنية.