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عاجل.. تعديل مواعيد الرحلات الاستثنائية لنقل المصريين العالقين بالسعودية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أفادت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، بأنه تم تعديل مواعيد الرحلات الجوية الاستثنائية التي تقوم شركة مصر للطيران بتسييرها لإعادة المواطنين الذين دخلوا إلي السعودية بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن.

وذلك في إطار المتابعة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  (COVID-19)، وما يتبعها من تأثيرات على المواطنين.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، حيث سيتم تسيير رحلتان يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة واحدة من أبها إلى القاهرة يوم ٢٠ مارس.

وتدعو القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094.

البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected]

هاتف عمليات مصر للطيران 8008200140.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".

وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، أمس السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.
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