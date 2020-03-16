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مشهور: الأكاديمية الوطنية للنابغين والموهوبين ستكون مصنع قادة المستقبل

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:35 ص
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خالد مشهور
خالد مشهور
دينا إبراهيم
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أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار القيادة السياسية إنشاء الأكاديمية الوطنية المتخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعي في هذا الصدد، لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصري أكاديميًا وعلميًا، وصقل مهارات الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا المشروع سيساهم في الحفاظ على المبدعين بمختلف أعمارهم في مصر، فضلا عن تنمية مواهبهم وقدراتهم وتسخير كافة الامكانيات لهم.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها خطوة تسهم في الارتقاء والمحافظة على العقول المصرية من الهجرة، والارتقاء بمكانة مصر محليا وعالميا في مجال البحث العلمي، فضلا عن إنها ستحافظ علي جميع العلماء المصريين منذ الصغر، وتنمي الوعي والانتماء لديهم، خاصة بتيقنهم أن هناك من يهتم ويرعاهم ويعمل على تلبية حوائجهم، فهي بمثابة مصناع لقادة المستقبل.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية الاهتمام بالمبدعين لأنهم قادة المستقبل ومفكريه وعلمائه.

وتابع خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاهتمام بالنشء الصغار والموهوبين منذ نعومة أظافرهم، سيحفزهم على الإبداع وتلقي العلوم المختلفة بكل سهولة ويسر، فضلا عن أنه ينمي دافع الثقة في الوطن لديهم.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم إنشاء الأكاديمية الوطنية المتخصصة للنابغين والموهوبين والتي من شأنها أن تسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصري أكاديميًا وعلميًا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين في جميع المجالات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية بناء القدرات وزيادة الوعى لدى الباحثين والمخترعين وأصحاب الابتكارات فى مجال الملكية الفكرية، وكيفية حماية اختراعاتهم وإبداعاتهم في كافة المجالات دون المساس بحقوق الآخرين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، لمجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الذي عقد الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث.العلمي والتكنولوجيا
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