Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التنظيم والإدارة" ينتهي من اعتماد الهيكل التنظيمي لوكالة الفضاء المصرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من اعتماد الهيكل التنظيمي لوكالة الفصاء المصرية والمنشأة بالقانون رقم 3 لسنة 2018.


وذكر الجهاز في بيان لها اليوم إنه عند إعداد الهيكل التنظيمي تم مراعاة أهداف إنشاء الوكالة ومنها استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية.


ومن الجدير بالذكر أن الوكالة هي الجهة المنوط بها تنظيم أنشطة الفضاء المصرية، ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تنفيذ أهدافها، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.


ووافق مجلس إدارة الوكالة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مقترح الهيكل التنظيمي الذي أعده الجهاز.
Advertisements

أخبار تهمك

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ أقل من ساعتين

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ يوم

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 9 ساعات

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تقلبات جوية تشهدها البلاد مساء اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

08:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status