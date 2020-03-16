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مايكروسوفت تطرح لوحة تتبع فيروس كورونا "كوفيد - 19" على Bing

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:13 ص
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لوحة تتبع فيروس كورونا
لوحة تتبع فيروس كورونا
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في ظل الانتشار المتنامي الذي يشهده العالم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تقوم العديد من شركات التكنولوجيا بصنع أدوات لإبقاء المستخدمين على اطلاع بأخر المستجدات والاخبار وتتبع أماكن انتشار الوباء، وقامت اليوم شركة مايكروسوفت بطرح لوحة تحكم مباشرة جديدة لتتبع اندلاع فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

للاطلاع على لوحة تتبع فيروس كورونا من مايكروسوفت اضغط هنـــــــــا

قالت شركة مايكروسوفت إنها تجمع بيانات لوحة التتبع من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).

قد تبدو لوحة التتبع مثل الكثير من المتتبعات الأخرى، لكنها اكثرهم توافقًا مع الهواتف الذكية، حيث إن لوحات التتبع الأخرى مخصصة في الغالب لسطح المكتب، لذلك من الصعب تتبع هذه التحديثات على هاتفك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا ثمت بالنقر على بلد معين، فإن لوحة تحكم مايكروسوفت سوف تعرض معلومات مترجمة، بما في ذلك أحدث الأخبار ومقاطع الفيديو، وهذا مفيد تمامًا عندما تريد معرفة ما إذا كانت الحكومة المحلية قد أصدرت توجيهات جديدة للصحة العامة والسلامة.

وتقوم شركة جوجل هي الأخرى بإنشاء موقع لإبلاغ الناس عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ويهدف هذا الموقع إلى أن يكون أشبه بمركز معلومات للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وليس لوحة تحكم، وفقًا لبعض التقارير.

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منظمة الصحة العالمية مايكروسوفت كوفيد 19 فيروس كورونا الهواتف الذكية أخبار كورونا أحدث الأخبار

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