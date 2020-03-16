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في ذكرى تحرير طابا.. معلومات لا تعرفها عنها

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:26 ص
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بوابة الفجر
مارينا بشارة
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طابا مدينة السحر الخلاب، يطلق عليها "قطعة من الجنة" أو "جنة من الله"، تعد من أجمل شواطئ مصر، إذ تتميز بموقعها الذي يجذب إليها الكثيرون، فهي تقع على الحدود الفلسطينية حيث تبلغ مساحتها 3500 كيلو مترا، تعرف بمناظرها الخلابة الموجودة على البحر الأحمر، كما يوجد بها أيضا العديد من الحيوانات المهددة بالإنقراض وتكثر بها الشعاب المرجانية النادرة.

تحل ذكرى تحرير طابا من العدو الصهيوني ورفع علم مصر على أراضها اليوم الاثنين، الموافق 16 مارس، إذ استعادت مصر كامل أراضيها بعد مفاوضات وتحكيم دولي، وأعلنت عودة طابا لأحضان الوطن مرة أخرى عام 1989.

وترصد "الفجر" في السطور التنالية أبرز المعلومات عن مدينة الجمال "طابا":

1_ أعلنت الحكومة المصرية مدينة طابا محمية طبيعية عام 1992.

2- يوجد بها أهم المواقع الاثرية، إذ يصل تاريخها إلى 5000 عاما.

3-تتميز بأقدم المباني المسقوفة بالأحجار في العالم، كما يوجد بها أهم مقابر تاريخية مثل مقابر النواميس.

4-تعد محمية طابا من أنقى المناطق التي لم تصل إليها يد البشر في جنوب سيناء.

5-من أكثر المناطق التي تجذب السياح إليها في مصر.

6-تحتوي محمية طابا على كهوف وممرات جبلية متعددة وشبكة من الوديان وأهمها وديان "الصوان، الزلجة، نخيل، وتير".

7-من الطيور التي تكثر بها طيور العقاب الأسود، وطائر النسر الملتحي، وحيوانات نمر سينا، والغزال، والوعل، النوبي، والوبر وغيرهم.

8-تضم نحو 25 نوعا من الثدييات، وما يقرب من 50 نوع من الطيور النادرة المقيمة، بالإضافة إلى 24 نوع زواحف.

9- من المجموعة النباتية التي تضمها المحمية أشجار الطلح، وتصل أنواع النباتية إلى 480 نوعا في المناطق المناخية.

10-وفي وادي وتير تم تجميع 72 نوع من الأنواع النباتية، مثل الرتم، والرمث، والبعثيران.

11-تتضمن محمية طابا الصخور العديد من الفوالق والفواصل المتقاطعة معًا، حيث تعد من الموائل الطبيعية للكائنات الحية النباتية والحيوانية.

12- ومن عيون المياه العذبة الموجودة في المحمية مثل: عين حضره بوادي غزاله، وعين أم أحمد بوادي الصوانا، وعين فورتاجا بوادي وتير.


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ذكرى تحرير طابا تحرير طابا بوابة الفجر الفجر البحر الأحمر

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