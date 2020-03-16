برلماني مشيدا بقرار إغلاق السناتر: ينهي شبح الدروس الخصوصية

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار تأجيل الدراسة أسبوعين للطلاب بجميع المدارس والجامعات، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع وضع خطة لمكافحة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية والمحافظين الذين بدأوا إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بلا رجعة.





وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجهود تساعد في القضاء على الدروس الخصوصية التي ترهق أولياء الأمور، حيث تخوض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ سنوات حربا شرسة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والعمل على الحد منها حرصا على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.





وأضاف أنه في مثل هذا الوقت من العام يبادر أولياء الأمور بحجز الدروس الخاصة بالعام الدراسى الجديد لأبنائهم، طوابير من الطلاب كل منهم ينتظر دوره ليحجز مقعده الخاص مع أباطرة الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق، تكشف أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد عن ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%.

وأكد أهمية الخطوة المتخذة مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية دون محاسبة الطالب عليها وتقدم مجانا له حتى تساعده في المذاكرة.



