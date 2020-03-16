برلماني: غلق 350 مركزا تعليميا في 24 ساعة "كارثة"





أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، بقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) لمنع التجمعات وكإجراء وقائي واحترازي لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.





ووصف مسعود في بيان، اليوم الاثنين، تصريحات اللواء خالد عبد العال التى أعلن فيها انه فى غضون 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزًا تعليميًا (سنتر) بالعاصمة بالكارثة متسائلا: هل تحولت العاصمة لمدارس موازية؟.





وطالب النائب أمين مسعود من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء نهائيا على ظاهرة السناتر والمراكز التعليمية.





وأكد أنه يعلم أن هناك بعض السناتر التى بها فصول للتلاميذ بمرحلة التعليم الثانوى ويسع الفصل لـ 100 طالب وطالبة وسعر الحصة الواحدة 70 جنيها اى العائد فى الحصة الواحدة سبعة آلاف جنيه، كما اننى لدى علم بوجود سناتر متعددة لطلاب التعليم الجامعى بعد أن استشرت ووصلت ظاهرة الدروس الخصوصية للتعليم الجامعى فى مصر.





كان قد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية "الجيم" تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.





وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي ( سنتر ) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.





وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم أمس الأحد الموافق 15 مارس وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



