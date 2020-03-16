تأجيل تصوير كليب "ملكة في الجمال" لرولا سعد بسبب الكورونا

تأجل تصوير فيديو كليب " ملكة فى الجمال" للفنانة اللبنانية رولا سعد، بسبب فيروس كورونا وإغلاق المطارات،حيث كان من المقرر تصويره في أوكرانيا وسوريا، ولكن لم يتم تحديد موعد تصويره حتى الآن.



يُشار أن أغنية "ملكة في الجمال" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.



وفي سياق آخر،طرحت رولا مؤخرًا فيديو كليب لأغنية "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، حيث تقوم رولا بالغناء باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.



وأغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.