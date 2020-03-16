آرسنال ينافس مانشستر يونايند على مدافع وست هام

تشير تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي مهتمان بخدمات الفرنسي عيسى ديوب، قلب دفاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.





ووفقا لما أوردته صحيفة ميترو البريطانية، فإن أرسنال سينضم لليونايند في صراع التعاقد مع اللاعب.





وأصافت ميترو، أن إدارة الجانرز ترصد مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ديوب.





ويطمح أرسنال في تعزيز خط دفاعه بصفقة قوية، في ظل تواضع مستوى الأسماء الموجودة في مركز قلب الدفاع مثل دافيد لويز وسوكراطيس باباستادوبولوس وشكودران مصطافي.





كما يأمل مانشستر يونايتد في ضم مدافع قوي، لتشكيل ثنائية دفاعية قوية مع هاري ماجواير، وتدور الترشيحات حول عيسى ديوب والسنغالي كاليدو كوليبالي نجم نابولي.





وظهر صاحب الـ23 عاماً بمستوى لافت هذا الموسم، رغم وضعية فريقه السيئة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وتواجده في منطقة الخطر.