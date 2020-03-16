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أنوشكا لـ"الفجر الفني": مش خايفة من عرض مسلسل "طاقة حب" على منصة إلكترونية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:17 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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انتهت الفنانة أنوشكا، من تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "طاقة حب"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، ويعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وكشفت أنوشكا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن رأيها في عرض مسلسلها "طاقة حب" على منصة إلكترونية قالت: "سعيدة جدًا بعرض المسلسل على المنصة الإلكترونية لأن هناك العديد من الأفلام والبرامج والمسلسلات التي عرضت على هذه المنصات وحققت نسبة نجاح كبيرة جدًا لذلك لم أشعر بالقلق من عرضه على منصة "نت فليكس".

وتابعت: "المنصات الإلكترونية هي المستقبل الذي يجذب جميع فئات المجتمع لمتابعة العمل وذلك لأنه لا يربط المشاهد بوقت عرض المسلسل حيث انه يستطيع مشاهدته في اي وقت واي مكان".

وأضافت:"أن عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية او على الشاشات الفضائية يعود إلي الجهة الإنتاجية هي التي تقرر عرضه المسلسل فين وامتى، وأن ابطال العمل ليس لديهم حق التدخل في ذلك".

مسلسل "طاقة حب"، ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات 60 حلقة، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي ويسرا اللوزي ورشا مهدي وجيهان خليل وأحمد حاتم، والمسلسل من إخراج أحمد يسر، ومن تأليف أحمد صبحي.
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