الإفتاء لـ"مستغلي أزمة الكورونا": لا تكونوا سببا في جلب سخط الله

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مواجهة فيروس كورونا هو اختبار تعاون، حيث يريد الله –سبحانه وتعالى- أن يضع الإنسان يده بيد أخيه، محذرا من استغلال الأزمة في الاحتكار ورفع الأسعار دون النظر للمعنى الإنساني.





ووجه "عمران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، رسالة إلى التجار، قائلا: "نحن في سفينة واحدة، ويجب أن نشعر ببعض"، منوها بأن حجب السلع، والمنتجات الطبية سيضر الجميع، وسيؤدي إلى حدوث خلل سيشعر به الجميع.





وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التاجر أو البائع الذي يستغل الأزمة يفسد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، متابعا: "لا تكونوا سبب في جلب سخط الله على العباد والبلاد، اتقوا الله نحتاج نظرة رضا من الله".





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.





ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".



