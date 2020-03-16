مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعدما أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ارتباطه بها واستعدادهما للزواج.



ونشر أبو هشيمة صورة ليده وهو ممسك بيد ياسمين، التي كانت ترتدي خاتم من الألماس اصبح بعد ذلك حديث السوشيال ميديا، وانتشرت التكهنات حول سعره وأخذ رواد التواصل في نشر أسعار خيالية له غير مؤكدة.



ولكن القصة بدأت بشراء أبو هشيمة خاتم الألماس الأصفر والأبيض 5.8 قيراط من Diam Jewellery لصاحبها مصمِّم المجوهرات إبراهيم نصّور ابن العائلة اللبنانية العريقة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة.



وبدوره صرَّح نصور خلال لقاء له في برنامج mbc trending بأنّ الخاتم الشهير لم يُصمَّم خصيصاً لياسمين صبري، ولكنها تعتبر ثاني امرأة تحظى بشراء هذا الخاتم الثمين.



وأضاف أن أبو هشيمة يتعامل معهم باستمرار منذ سنوات وهو من قام بشرائه لياسمين من دار Diam في بيروت.



كما أشار إبراهيم نصور إلى إن السوشيال ميديا قد بالغت في وضع أرقام خيالية لسعر الخاتم بعدما أعلنوا أن ثمنه يتجاوز ال 200 ألف دولار، ولكنه في الحقيقة لايتخطى ال 50 ألف دولار.



