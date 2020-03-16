مجانا.. "سامسونج" تقدم خدمة تعقيم للهواتف الذكية لمكافحة كورونا

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الكشف عن خدمة تعقيم مجانية جديدة، تسمى "Galaxy Sanitizing" للهواتف الذكية في 19 دولة حول العالم.





وتوفر خدمة " Galaxy Sanitizing" تعقيما مجانيا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونج" Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، بحسب موقع "AIT NEWS".





وبحسب "سامسونج" فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.





وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز، وتقول "سامسونج" إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف.





ومن المقرر أن تتوسع "سامسونج" في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.



