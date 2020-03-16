أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-3-2020.. والشعبة تؤكد توافر السلع

أسعار اللحوم اليوم





حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 16-3-2020، في ظل زيادة الطلب على اللحوم في الاسواق حيث ارتفاع اقبال المواطنين على السلع في الأسواق خوفا من نفاذها وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-3-2020





تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو

سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.

سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات

سعر السجق من 110-125 جنيها.

سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.

سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.





اللحوم متوفرة

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن 80% من استهلاك اللحوم والدواجن متوفرة من قبل جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، لافتَا إلى أن اللحوم متوفرة بمحالات الجزارة، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار على وجه الاطلاق.





وتابع "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن كافة السلع متوفرة لمدة 6 شهور، ولا يجب أن يتكالب المواطنين على شراء السلع.





في السياق ذاته قال وزير التموين إن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.







